Агент подтвердил заинтересованность "Ливерпуля", "Барселоны" и "Атлетико" в подписании Виды

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Агент подтвердил заинтересованность "Ливерпуля", "Барселоны" и "Атлетико" в подписании ВидыАгент защитника турецкого "Бешикташа" Домагоя Виды Угур Адаван подтвердил заинтересованность "Ливерпуля", каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико" в подписании своего клиента.

"Вполне логично, что к Виде есть интерес, но важно, чтобы предложения удовлетворили "Бешикташ", а затем уже самого Виду. "Ливерпуль" и "Эвертон" - большие клубы, которые уже сделали предложения. "Барселона" интересовалась Видой и включила его в свой список потенциальных новичков, но я не вижу движения с их стороны. "Атлетико" и "Севилья" тоже заинтересованы в нем", - цитирует агента Rousing The Kop.

Напомним,  "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер. | soccernews.ru

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