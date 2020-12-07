Агент Погба намерен найти французу новый клуб

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, не видит для своего клиента будущего в английском клубе.

Итальянское издание Tuttosport анонсировало интервью с Райолой, озаглавив его следующим образом: "Погба и "Манчестер Юнайтед": все кончено".

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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