Агент Погба озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает продлить контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает Okdiario.

По информации источника, стороны уже предварительно обсудили детали нового соглашения. Агент француза Мино Райола объявил руководству клуба, что его клиент готов остаться на "Олд Траффорд" при условии увеличения зарплаты до 35 миллионов евро в год.

Боссы "красных дьяволов", вероятно, согласятся на эти условия, поскольку их ключевого хавбека активно пытается переманить мадридский "Реал".

Действующий контракт между Погба и "МЮ" истекает в 2021 году. Текущая зарплата футболиста - 17 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: Погба сможет вернуться к матчу с "Арсеналом". | http://soccernews.ru