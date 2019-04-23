Агент Погба предпочитает, чтобы хавбек перешел в "Ювентус" вместо "Реала"

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, против того, чтобы его клиент переходил в мадридский "Реал", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, Райола предпочитает организовать трансфер своего подопечного в туринский "Ювентус", так как у него плохие отношения с руководством "Реала".

Впрочем, продать Погба в другой клуб будет сложно, так как "Манчестер Юнайтед" не хочет с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за манкунианцев 43 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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