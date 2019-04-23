Агент Погба предпочитает, чтобы хавбек перешел в "Ювентус" вместо "Реала"

Теги манчестер юнайтедполь погбаювентусреал мадридмино райола

Агент Погба предпочитает, чтобы хавбек перешел в "Ювентус" вместо "Реала"

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, против того, чтобы его клиент переходил в мадридский "Реал", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, Райола предпочитает организовать трансфер своего подопечного в туринский "Ювентус", так как у него плохие отношения с руководством "Реала".

Впрочем, продать Погба в другой клуб будет сложно, так как "Манчестер Юнайтед" не хочет с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за манкунианцев 43 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Переход Погба в "Реал" может сорваться по трем причинам. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно

"Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов