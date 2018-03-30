Агент: "Пока что "Локомотив" не ведет переговоров о продлении контракта с Фернандешем"

Агент португальского полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что в данный момент переговоры по новому контракту португальца с "железнодорожниками" не ведутся.

"На данный момент с "Локомотивом" нет никаких разговоров о продлении контракта. Мы ждём. Интерес должен быть у всех сторон. Однако Мануэл хочет остаться в России. Естественно, если клуб по каким-то причинам не выразит желания продлить соглашение с футболистом, нам придётся рассмотреть другие предложения.

Кроме "Интера" есть и другие клубы, заинтересованные в моём клиенте. Но мне бы не хотелось сейчас говорить об этом. С самого начала мы придерживаемся позиции, чтобы договориться с "Локомотивом" и продлить контракт. Пока мы только слушали, но не вступали в переговоры с другими клубами. Цель - продлить контракт с "Локомотивом", - приводят слова Барбозы российские СМИ.

В этом сезоне 32-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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