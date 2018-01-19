Агент: "Пока не известно, заинтересован ли "Спартак" в продолжении сотрудничества с Пашаличем"

Теги спартак москвамарио пашалич

Агент: "Пока не известно, заинтересован ли "Спартак" в продолжении сотрудничества с Пашаличем"

Агент хорватского полузащитника "Спартака" Марио Пашалича Марко Налетилич заявил, что будущее его клиента пока не определено.

"До конца сезона Марио принадлежит "Спартаку". Он хорошо выступает и рад играть в московской команде. По окончании сезона мы взвесим варианты и решим, где Пашалич продолжит карьеру. Пока ничего не известно по позиции "Спартака" относительно того, заинтересованы ли они в продолжении сотрудничества, но мои клиенты всегда успешно играли в составе «красно-белых». Пока мы сосредоточены на выступлении за "Спартак" и сборную Хорватии на чемпионате мира", - приводят слова Налетилича российские СМИ.

Напомним, что хорватский футболист принадлежит "Челси", а за "красно-белых" выступает на правах аренды.

В этом сезоне 22-летний Пашалич провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Наполи" и "Спартак" пока не договорились по Максимовичу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов