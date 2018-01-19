Агент: "Пока не известно, заинтересован ли "Спартак" в продолжении сотрудничества с Пашаличем"

Агент хорватского полузащитника "Спартака" Марио Пашалича Марко Налетилич заявил, что будущее его клиента пока не определено.

"До конца сезона Марио принадлежит "Спартаку". Он хорошо выступает и рад играть в московской команде. По окончании сезона мы взвесим варианты и решим, где Пашалич продолжит карьеру. Пока ничего не известно по позиции "Спартака" относительно того, заинтересованы ли они в продолжении сотрудничества, но мои клиенты всегда успешно играли в составе «красно-белых». Пока мы сосредоточены на выступлении за "Спартак" и сборную Хорватии на чемпионате мира", - приводят слова Налетилича российские СМИ.

Напомним, что хорватский футболист принадлежит "Челси", а за "красно-белых" выступает на правах аренды.

В этом сезоне 22-летний Пашалич провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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