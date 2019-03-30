Агент получил солидную комиссию за трансфер Лукаса Эрнандеса в "Баварию"

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Агент получил солидную комиссию за трансфер Лукаса Эрнандеса в "Баварию"

Мануэль Гарсия Килон, агент новичка "Баварии" Лукаса Эрнандеса, хорошо заработал на трансфере своего клиента в мюнхенский клуб.

Напомним, что "Атлетико" получил за 23-летнего француза 80 миллионов евро, а комиссия агента в этой сделке составила 10 процентов.

Таким образом, Килон выручил 8 миллионов.

Эрнандес заключил с "Баварией" контракт до 2024 года. Он вступит в силу 1 июля.

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