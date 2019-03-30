Агент получил солидную комиссию за трансфер Лукаса Эрнандеса в "Баварию"
Мануэль Гарсия Килон, агент новичка "Баварии" Лукаса Эрнандеса, хорошо заработал на трансфере своего клиента в мюнхенский клуб.
Напомним, что "Атлетико" получил за 23-летнего француза 80 миллионов евро, а комиссия агента в этой сделке составила 10 процентов.
Таким образом, Килон выручил 8 миллионов.
Эрнандес заключил с "Баварией" контракт до 2024 года. Он вступит в силу 1 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Вольфсбург
|26
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Хоффенхайм
|27
|41
|9
|Вердер Бремен
|26
|39
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13