Агент Прата отрицает договорённость с "Ювентусом"

Мартин Риха, агент полузащитника "Сампдории" Денниса Прата, отрицает наличие договорённости с "Ювентусом".

Ранее сообщалось, что туринский клуб согласовал трансфер 23-летнего бельгийца за 25 миллионов евро.

"Информация о том, что согласован трансфер Прата в "Ювентус", абсолютно не соответствует действительности. Всё, что я могу сказать, это то, что Прат в этом сезоне продемонстрировал огромный потенциал и к зимнему перерыву начал показывать высочайший уровень игры. Он рад играть за "Сампдорию", но я уверен, что летом он прыгнет ещё выше" - цитирует агента Football Italia.

В этом сезоне Прат сыграл за "Сампдорию" 21 матч и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru