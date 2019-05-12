Агент: "Предлагал Федуну вернуть Карреру после поражения "Спартака" от "Арсенала"



Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, заявил, что он предлагал московскому клубу вернуть итальянского специалиста после поражения команды в матче 25-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:3).

"Я был в Калифорнии, когда "Спартак" проиграл "Арсеналу" со счетом 0:3. На всякий случай я отправил сообщение господину Федуну, не захочет ли он обратно Карреру. Похоже, что нет. Федун мне не ответил", - приводят слова Трабукки российские СМИ.

Напомним, что 55-летний Карреры тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 года. Под руководством итальянца "красно-белые" впервые за 16 лет стали чемпионами России, а в следующем сезоне выиграли Суперкубок страны и завоевали бронзовые медали. В середине нынешнего сезона Каррера был отправлен в отставку.

Не пропустите: Каррера поблагодарил фанатов "Спартака" за любовь. | http://soccernews.ru