Агент: "Предлагал Федуну вернуть Карреру после поражения "Спартака" от "Арсенала"

1 Теги спартак москвамассимо каррера

Агент: "Предлагал Федуну вернуть Карреру после поражения "Спартака" от "Арсенала"
Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, заявил, что он предлагал московскому клубу вернуть итальянского специалиста после поражения команды в матче 25-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:3).

"Я был в Калифорнии, когда "Спартак" проиграл "Арсеналу" со счетом 0:3. На всякий случай я отправил сообщение господину Федуну, не захочет ли он обратно Карреру. Похоже, что нет. Федун мне не ответил", - приводят слова Трабукки российские СМИ.

Напомним, что 55-летний Карреры тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 года. Под руководством итальянца "красно-белые" впервые за 16 лет стали чемпионами России, а в следующем сезоне выиграли Суперкубок страны и завоевали бронзовые медали. В середине нынешнего сезона Каррера был отправлен в отставку.

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Комментарии

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sheva85

зачем он спартаку,какая разница или он ,или конанов

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