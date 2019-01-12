Агент предлагал услуги Еременко трём российским клубам

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Агент предлагал услуги Еременко трём российским клубам

Экс-игрок "Спартака" Роман Еременко находится в поисках нового клуба.

Сообщается, что агент игрока Марко Трабукки предлагал услуги своего клиента "Зениту", "Краснодару" и ЦСКА. Однако все три клуба отказались подписывать футболиста.

"Спартак" подписал Еременко прошлым летом, но уже в декабре отпустил его из-за плохой физической формы.

Напомним, что до перехода в "Спартак" Еременко отбывал дисквалификацию за употребление наркотиков.

В этом сезоне Еременко успел принять участие в семи поединках.

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