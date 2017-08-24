Агент предложил "Баварии" приобрести Дракслера

Французский ПСЖ уведомил своего вингера Юлиана Дракслера о том, что клуб намерен с ним расстаться, информирует L’Équipe.

Ввиду этого, агент 23-летнего футболиста Роджер Виттманн уже начал искать варианты для продолжения карьеры своего клиента. Так, он предложил услуги Дракслера мюнхенской "Баварии", которая пока не дала ответ относительно своей заинтересованности в покупке игрока сборной Германии.

Напомним, ПСЖ не намерен расставаться с Ди Марией. | soccernews.ru