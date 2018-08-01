Агент предложил форварда "Ювентуса" "Наполи"

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Агент предложил форварда "Ювентуса" "Наполи"

Агент нападающего "Ювентуса" Мойсе Кина Мино Райола предложил "Наполи" приобрести его клиента, сообщает Football Italia.

Впрочем, неаполитанский клуб не проявил заинтересованности в покупке футболиста. "Ювентус" может продать форварда за 20 миллионов евро, но с опцией обратного трансфера.

В прошлом сезоне 18-летний Кин выступал за "Верону" на правах аренды, провел за клуб 20 матчей и забил 4 гола.

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