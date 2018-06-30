Агент предложил "Реалу" хавбека "Милана"

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Агент предложил "Реалу" хавбека "Милана"Агент полузащитника "Милана" Сусо предложил услуги своего клиента мадридскому "Реалу".

Агент игрока Алессандро Лучи провел встречу с представителями "Реала. Он дал понять, что переход может состояться за сумму в 40 миллионов евро.

Пока неизвестно, интересен ли футболист "Реалу".

В прошедшем сезоне Сусо провел за "Милан" 50 матчей за "Милан", в которых забил восемь мячей при 14 голевых передачах.

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