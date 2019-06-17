Агент предложил "Реалу" услуги Неймара

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Агент предложил "Реалу" услуги Неймара

Этим летом нападающий ПСЖ Неймар может оказаться в мадридском "Реале", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, агент звёздного футболиста Пини Захиви предложил услуги своего клиента королевскому клубу.

"Реал" не первый год интересуется бразильцем, однако во время текущего трансферного окна "бланкос" могут не потянуть столь дорогостоящую сделку.

Ранее "сливочные" потратили на новичков более 300 миллионов евро и теперь должны продать некоторых имеющихся футболистов, однако с этим возникли проблемы.

27-летний Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Всего за французский клуб он провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Mutaloff
Mutaloff

Азар у нас-Неймар,GoodBuy!

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