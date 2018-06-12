Агент предложил "Реалу" услуги Тьяго Алькантары

Агент полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары предложил услуги своего клиента мадридскому "Реалу", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, руководство королевского клуба заинтересовалось таким вариантом, однако конкретные решения по трансферам приниматься не будут, пока "сливочные" не определятся с новым главным тренером.

Напомним, что Алькантара является воспитанником "Барселоны", самого принципиального соперника "Реала".

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