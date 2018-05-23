Агент предложил услуги Левандовски трем клубам

Агент форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски Пини Захави предложил услуги своего клиента трем европейским топ-клубам.

Так, по сведениям Paris United, представитель 29-летнего нападающего вышел на контакт с мадридским "Реалом", лондонским "Челси" и ПСЖ. Именно эти три клуба и называются главными претендентами на поляка.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, в борьбе за Левандовски появился новый фаворит. | soccernews.ru