Агент предложил услуги Левандовски трем клубам

Теги псжроберт левандовскиреал мадридчелсибавария мюнхен

Агент предложил услуги Левандовски трем клубамАгент форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски Пини Захави предложил услуги своего клиента трем европейским топ-клубам.

Так, по сведениям Paris United, представитель 29-летнего нападающего вышел на контакт с мадридским "Реалом", лондонским "Челси" и ПСЖ. Именно эти три клуба и называются главными претендентами на поляка.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, в борьбе за Левандовски появился новый фаворит. | soccernews.ru

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