Агент прокомментировал будущее Фекира

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Агент прокомментировал будущее ФекираАгент полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира Жан Пьер Бернес прокомментировал будущее своего клиента.

"Будет ли Фекир выступать в "Лионе" и в следующем сезоне? Слишком рано говорить об этом. Учитывая мои отношения с президентом клуба Жаном-Мишелем Ола, мы будем принимать самое лучшее решение в конце сезона. У нас есть время подумать. Впереди у него есть важные цели, и он уже находится в большом клубе", - цитирует Бернеса The Sun.

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