Агент прокомментировал будущее Пашалича в "Спартаке"

Теги спартак москвамарио пашаличчелси

Агент прокомментировал будущее Пашалича в "Спартаке"

Марко Налетилич, агент хавбека "Спартака" Марио Пашалича, поделился информацией о будущем своего клиента.

"Я пока ещё не говорил со "Спартаком" о возможности Пашалича остаться в московском клубе. Хочет ли этого Марио? Пашаличу нравится и "Спартак", и город Москва. Главный вопрос - чего хочет клуб. Также для Марио имеет большую важность предстоящий Чемпионат Мира" - приводят слова агента российские СМИ.

Напомним, что права на Пашалича принадлежат "Челси".

Читайте также: "Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов