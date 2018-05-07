Агент прокомментировал будущее Пашалича в "Спартаке"

Марко Налетилич, агент хавбека "Спартака" Марио Пашалича, поделился информацией о будущем своего клиента.

"Я пока ещё не говорил со "Спартаком" о возможности Пашалича остаться в московском клубе. Хочет ли этого Марио? Пашаличу нравится и "Спартак", и город Москва. Главный вопрос - чего хочет клуб. Также для Марио имеет большую важность предстоящий Чемпионат Мира" - приводят слова агента российские СМИ.

Напомним, что права на Пашалича принадлежат "Челси".

Читайте также: "Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича. | http://soccernews.ru