Агент прокомментировал будущее Салаха

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Агент прокомментировал будущее Салаха

Рами Аббас, агент хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, прокомментировал будущее своего клиента.

Ранее появились слухи, что Салах сообщил своим друзьям, что следующий сезон он проведет в "Ливерпуле".

"Единственное, что я могу сказать по этому поводу это то, что мой клиент не обсуждает с друзьями планы своей карьеры. Не верьте всему, что пишут" - приводит слова агента Sportsmole.

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