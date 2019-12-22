Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Миранчука в "Манчестер Юнайтед"



Вадим Шпинев, агент полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Это бред и слухи. Нужно уделять меньше внимания левым изданиям", - приводит слова Шпинева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что английский клуб может заплатить за футболиста около 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за российский клуб 21 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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