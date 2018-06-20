Агент прокомментировал интерес "Барселоны" к Пьяничу
Агент полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича Майкл Беккер прокомментировал интерес каталонской "Барселоны" к своему клиенту.
"Барселона"? Ее интерес льстит нам, но Пьянич сейчас находится в отпуске. "Барса" должна будет направиться в "Ювентус", - приводит слова Беккера El Mundo Deportivo.
В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "старую синьору".
Напомним, "Барселона" хочет подписать Пьянича до начала предсезонной подготовки. | soccernews.ru
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|38
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|Хетафе
|38
|55
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|Эйбар
|38
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|10
|Жирона
|38
|51
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|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
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|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
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|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
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|Малага
|38
|20