Агент прокомментировал интерес "Барселоны" к Пьяничу

Агент полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича Майкл Беккер прокомментировал интерес каталонской "Барселоны" к своему клиенту.

"Барселона"? Ее интерес льстит нам, но Пьянич сейчас находится в отпуске. "Барса" должна будет направиться в "Ювентус ", - приводит слова Беккера El Mundo Deportivo.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "старую синьору".

Напомним, "Барселона" хочет подписать Пьянича до начала предсезонной подготовки. | soccernews.ru