Агент прокомментировал интерес "Локомотива" к Асано

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Агент прокомментировал интерес "Локомотива" к Асано

Нобуаки Танабе, агент форварда "Партизана" Такумы Асано, прокомментировал интерес "Локомотива" к его клиенту.

"Это правда, "Локомотив" хочет подписать Асано в зимнее трансферное окно", - приводит слова агента Sport24.

Отметим, что трансферная стоимость японца оценивается в 1,7 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Асано 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в 25 играх.

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