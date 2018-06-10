Агент прокомментировал интерес "Спартака" к Катичу

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Агент прокомментировал интерес "Спартака" к КатичуАгент защитника хорватского "Славен Белупо" Николы Катича Игор Митрески прокомментировал интерес московского "Спартака" к своему клиенту.

"Моя бывшая команда интересуется Катичем? Он - на карандаше у многих клубов, но конкретных предложений пока не было. Прибудет ли он во вторник на переговоры в Москву? Пока не знаю, посмотрим", - приводит слова Митрески СЭ.

Напомним, также на хорватского бека претендует "Рейнджерс". | soccernews.ru

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