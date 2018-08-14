Агент прокомментировал ситуацию с будущим Вернблума

Агент шведского полузащитника Понтуса Вернблума Карл Фагер прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

"Мы - в процессе поиска нового клуба, это очевидно. Есть большой интерес со стороны разных клубов, мы не беспокоимся, что не найдем хорошего варианта. ПАОК? Посмотрим. Мы рассматриваем все предложения", - цитирует Фагера Gazzetta.gr.

Последним клубом Вернблума был московский ЦСКА.

Напомним, ЦСКА разорвал контракт с известным форвардом. | soccernews.ru