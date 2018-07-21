Агент прокомментировал ситуацию с будущим Йерри Мины

Агент защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мины, являющийся также его дядей, Джейр Мина прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

"Я контактировал со спортивным директором "Эвертона". У Йерри есть много предложений, но его мечта - играть за "Барсу". Он знает, что в составе "Барсы" - 25 игроков , и все они важны. Но ясно также и то, что для него главное - играть", - цитирует агента Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" получила предложение по Диню из АПЛ. | soccernews.ru