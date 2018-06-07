Агент прокомментировал слухи о переходе Салаха в "Барселону"

Агент нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха Рами Аббас назвал слухами информацию о возможном переходе египтянина из "Ливерпуля" в "Барселону".

Ранее в СМИ сообщали, что "Барса" может купить форварда в случае неудачных переговоров с "Атлетико" по Антуану Гризманну.

"Такого никогда не было. AS, вам нужны более надежные источники", - написал Аббас.

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