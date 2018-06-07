Агент прокомментировал слухи о переходе Салаха в "Барселону"

Теги ливерпульмохамед салахбарселона

Агент прокомментировал слухи о переходе Салаха в "Барселону"Агент нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха Рами Аббас назвал слухами информацию о возможном переходе египтянина из "Ливерпуля" в "Барселону".

Ранее в СМИ сообщали, что "Барса" может купить форварда в случае неудачных переговоров с "Атлетико" по Антуану Гризманну.

"Такого никогда не было. AS, вам нужны более надежные источники", - написал Аббас.

Читайте: Без Салаха всё плохо: Бельгия разгромила Египет  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов