Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Нету в "Валенсию"

Агент защитника питерского "Зенита" Луиша Нету Бруно Карвалью прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в испанскую "Валенсию".

"Нету может перейти в "Валенсию"? Могу сказать, что у нас есть кое-какие предложения по Луишу, но сейчас еще очень рано говорить о каких-то деталях и переговорах. Нам нужно подождать и посмотреть, что будет происходить. Ведь Нету вызывает интерес многих клубов - на него всегда большой спрос. В любом случае, сейчас он на 100% сосредоточен на выступлении за "Зенит", - цитирует Карвалью Спорт день за днем.

Напомним, Чухлов призвал выгнать Дзюбу из "Зенита". | soccernews.ru