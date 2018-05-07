Агент прокомментировал слухи о возможном трансфере Хамшика в "Челси"

Мартин Петраш, агент хавбека "Наполи" Марека Хамшика, высказался о слухах про возможный уход его клиента в "Челси".

"Каждый год одно и то же. Ежегодно Хамшика отправляют в разные клубы, но он все равно остается в "Наполи". Об интересе со стороны "Челси" слышу впервые" - приводит слова агента Football Italia.

Читайте также: "Челси" начал новый этап переговоров с Сарри. | http://soccernews.ru