Агент прокомментировал слухи о возможном трансфере Хамшика в "Челси"

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Агент прокомментировал слухи о возможном трансфере Хамшика в "Челси"

Мартин Петраш, агент хавбека "Наполи" Марека Хамшика, высказался о слухах про возможный уход его клиента в "Челси".

"Каждый год одно и то же. Ежегодно Хамшика отправляют в разные клубы, но он все равно остается в "Наполи". Об интересе со стороны "Челси" слышу впервые" - приводит слова агента Football Italia.

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