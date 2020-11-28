Агент прокомментировал состояние здоровья Алексея Миранчука после обнаружения у него коронавируса

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Агент прокомментировал состояние здоровья Алексея Миранчука после обнаружения у него коронавируса

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Комментарий о состоянии здоровья футболиста дал его агент Вадим Шпинев.

"По моей информации, всё в порядке. По крайней мере, по самочувствию всё нормально. А тест – это тест", - сказал агент.

В этом сезоне 25-летний хавбек сыграл за "Аталанту" 4 матча и забил 2 гола.

Стоит отметить, что Миранчук стал третьим игроком сборной России с положительным тестом на COVID-19 за последние несколько дней. Ранее болезнь обнаружили у Дениса Черышева и Магомеда Оздоева.

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