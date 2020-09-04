Агент прокомментировал уход Тиля из "Спартака"

Теги спартак москвафрайбурггус тиль

Агент прокомментировал уход Тиля из "Спартака"

Фулько ван Куперен, агент голландского полузащитника Гуса Тиля, сделал заявление о переходе своего клиента из "Спартака" во "Фрайбург".

"Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть. "Фрайбург" - отличный клуб с хорошей историей. Они играют в классный футбол. Там Тиль сможет играть на своей родной позиции. Хочет ли Гус после аренды вернуться в "Спартак" и бороться за место в старте? Посмотрим. Следующий год – это следующий год", - сказал агент.

Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе хавбека 24 матча, 2 гола и 3 ассиста.

"Фрайбург" арендовал игрока до июня 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

Не пропустите: Газизов прокомментировал уход Тиля во "Фрайбург". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов