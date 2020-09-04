Агент прокомментировал уход Тиля из "Спартака"

Фулько ван Куперен, агент голландского полузащитника Гуса Тиля, сделал заявление о переходе своего клиента из "Спартака" во "Фрайбург".

"Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть. "Фрайбург" - отличный клуб с хорошей историей. Они играют в классный футбол. Там Тиль сможет играть на своей родной позиции. Хочет ли Гус после аренды вернуться в "Спартак" и бороться за место в старте? Посмотрим. Следующий год – это следующий год", - сказал агент.

Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе хавбека 24 матча, 2 гола и 3 ассиста.

"Фрайбург" арендовал игрока до июня 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

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