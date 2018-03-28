Агент прокомментировал возможный переезд Жоржиньо в АПЛ

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Агент прокомментировал возможный переезд Жоржиньо в АПЛ

Агент хавбека "Наполи" Жоржиньо поделился информацией о будущем игрока.

"Жоржиньо в Англии? "Наполи" очень ценит футболиста, лишь немногие клубы АПЛ смогут себе позволить приобрести его. На сегодняшний день никаких официальных предложений не поступало. Жоржиньо думает только о "Наполи", мы должны подождать до конца сезона, чтобы сделать определенные оценки.

Что касается продления соглашения, то руководство клуба еще не делало никаких предложений. Сумма отступных? "Наполи" хочет установить ее на уровне 100 миллионов евро, а мы хотим, чтобы клаусула составляла 20 миллионов" - приводит слова агента Football Italia.

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