Агент прокомментировал возможный переход Настасича в "Зенит"

Защитник гельзенкирхенского "Шальке" Матия Настасич не станет игроком питерского "Зенита".

Об этом, как информирует Спорт день за днем, сообщил агент 24-летнего бека Томислав Эрцег. В частности, представитель серба заявил: "Может ли "Зенит" действительно купить Настасича? Нет, Матия Настасич не перейдет в "Зенит".

Напомним, "Зенит" готов расстаться с Йовановичем. | soccernews.ru