Агент прокомментировал возможный переход Настасича в "Зенит"

Теги шалькезенит санкт-петербургматия настасич

Агент прокомментировал возможный переход Настасича в "Зенит"Защитник гельзенкирхенского "Шальке" Матия Настасич не станет игроком питерского "Зенита".

Об этом, как информирует Спорт день за днем, сообщил агент 24-летнего бека Томислав Эрцег. В частности, представитель серба заявил: "Может ли "Зенит" действительно купить Настасича? Нет, Матия Настасич не перейдет в "Зенит".

Напомним, "Зенит" готов расстаться с Йовановичем. | soccernews.ru

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