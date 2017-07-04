Агент прокомментировал возможный переход Настасича в "Зенит"
Защитник гельзенкирхенского "Шальке" Матия Настасич не станет игроком питерского "Зенита".
Об этом, как информирует Спорт день за днем, сообщил агент 24-летнего бека Томислав Эрцег. В частности, представитель серба заявил: "Может ли "Зенит" действительно купить Настасича? Нет, Матия Настасич не перейдет в "Зенит".
Напомним, "Зенит" готов расстаться с Йовановичем. | soccernews.ru
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