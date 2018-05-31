Агент прокомментировал желание Милинковича-Савича выступать за "Реал"

Агент полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича Матея Кежман прокомментировал желание своего клиента выступать за мадридский "Реал".

"Он говорил об этом в одном из ранних своих интервью, когда он был еще ребенком. Он мечтал выступать за "Реал", но это было обычное желание молодого футболиста", - цитирует Кежмана TuttoMercatoWeb.

Интерес к Милинковичу-Савичу проявляют туринский "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", каталонская "Барселона" и "Реал".

Напомним, президент "Лацио" озвучил стоимость Милинковича-Савича. | soccernews.ru