Агент просит ПСЖ отпустить Пасторе в "Интер"

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Агент просит ПСЖ отпустить Пасторе в "Интер"

Марсело Симонян, агент полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, просит руководство столичного клуба отпустить его клиента в "Интер".

Как сообщает Football Italia, сегодня представитель 28-летнего аргентинца провёл соответствующие переговоры с боссами парижан.

"Нерадзурри" готовы арендовать Пасторе с правом последующего выкупа, однако ПСЖ настаивает на продаже хавбека. Сам футболист хочет перейти только в "Интер", в связи с чем ранее отказал двум английским грандам. | http://soccernews.ru

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