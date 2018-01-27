Агент просит ПСЖ отпустить Пасторе в "Интер"

Марсело Симонян, агент полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, просит руководство столичного клуба отпустить его клиента в "Интер".

Как сообщает Football Italia, сегодня представитель 28-летнего аргентинца провёл соответствующие переговоры с боссами парижан.

"Нерадзурри" готовы арендовать Пасторе с правом последующего выкупа, однако ПСЖ настаивает на продаже хавбека. Сам футболист хочет перейти только в "Интер", в связи с чем ранее отказал двум английским грандам. | http://soccernews.ru