Агент прояснил будущее Калинича

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Агент прояснил будущее Калинича

Томислав Эрцег, агент форварда "Милана" Николы Калинича, прояснил будущее своего клиента.

"Этот сезон сложился плохо, но он хочет остаться в "Милане" - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что 30-летний Калинич забил всего 6 голов в 41 матче за "Милан" во всех турнирах минувшего сезона.

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