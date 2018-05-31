Агент прояснил будущее Калинича

Томислав Эрцег, агент форварда "Милана" Николы Калинича, прояснил будущее своего клиента.

"Этот сезон сложился плохо, но он хочет остаться в "Милане" - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что 30-летний Калинич забил всего 6 голов в 41 матче за "Милан" во всех турнирах минувшего сезона.

Не пропустите: "Милан" борется за нападающего "Валенсии". | http://soccernews.ru