Агент прояснил будущее Мельгарехо в "Спартаке"

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получит шанс договориться с клубом о продлении контракта.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

"В следующем месяце я приеду в Москву, чтобы обсудить с руководством клуба будущее Лоренсо", - сообщил агент парагвайца Хуан Апплеярд.

29-летний Мельгарехо выступает за "Спартак" с февраля 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

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