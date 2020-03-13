Агент прояснил будущее Мельгарехо в "Спартаке"
Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получит шанс договориться с клубом о продлении контракта.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
"В следующем месяце я приеду в Москву, чтобы обсудить с руководством клуба будущее Лоренсо", - сообщил агент парагвайца Хуан Апплеярд.
29-летний Мельгарехо выступает за "Спартак" с февраля 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
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