Агент прояснил будущее Пашалича

Марко Налетилич, агент полузащитника "Челси" Марио Пашалича, прояснил будущее своего клиента.

Напомним, что минувший сезон 23-летний хорват провёл на правах аренды в московском "Спартаке".

"Останется ли Пашалич в "Спартаке"? Вряд ли. У игрока другие планы. У "Челси", которому принадлежат права на игрока, тоже" - сказал агент.

Пашалич сыграл за "Спартак" 32 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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