Агент прояснил будущее Смольникова

Александр Маньяков, агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, высказался о будущем футболиста.

"Смольников в Турцию не едет. У нас были контакты с турецкими клубами еще до пандемии. Один клуб, который борется за чемпионство, а другой из середины таблицы.

Однако сейчас нет и речи о переезде в Турцию. В СМИ говорится неправда", - заявил агент.

Отметим, что соглашение Смольникова с клубом истекает в конце июля. В этом сезоне он провел 17 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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