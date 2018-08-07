Агент: "ПСЖ хотел подписать Буффона еще в 2009-м году"

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Агент: "ПСЖ хотел подписать Буффона еще в 2009-м году"Агент новоиспеченного голкипера ПСЖ Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал о деталях переезда своего клиента на "Парк де Пренс".

"Для клуба это была такая же важная операция, как трансфер НеймараБуффон чувствовал желание французов видеть его в своей команде, он был очень горд этим. Кажется, что он помолодел на 10 лет. Парижане предложили ему контракт на два года, но он хотел подписаться только на год. Это показывает, что он честен перед клубом. ПСЖ хотел подписать его еще в 2009-м году", - цитирует Мартина Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ не будет продлевать договор с Fly Emirates. | soccernews.ru

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