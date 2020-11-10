Агент: "ПСЖ и "Барселона" понимают, за какие деньги можно забрать Головина"
Олег Артёмов, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал, что его клиент высоко котируется на европейском трансферном рынке.
"Конкретных и официальных предложений ни от ПСЖ, ни от "Барселоны" не было. Однако предварительные разговоры, контакты с представителями этих клубов действительно имели место. Это своего рода сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных команд. Они теперь понимают, за какие деньги примерно можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям.
Нужно понимать, что фамилия Саши на слуху. Он хорошо известен в Европе как игрок. ПСЖ - это Франция, здесь всё понятно. Представители "Барселоны" тоже сказали, что футболист очень интересный. Испанцы будут следить за ним. Это не означает, что обязательно последует предложение, но в поле зрения его будут держать", - заявил агент.
24-летний Головин не играет с конца августа из-за травмы задней поверхности бедра.
Не пропустите: Черчесов рассказал о состоянии травмированного Головина. | http://soccernews.ru
главное
-
Защитник "Вулверхэмптона" может попасть в сборную России
-
"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бєйла: названа сумма
-
Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных
-
Ещё три игрока "Ромы" вслед за Джеко заболели коронавирусом
-
Названы сроки восстановления Марио Фернандеса
Лента новостей
-
"ЭкСпорт": названо имя блогера, опубликовавшего интимное видео с Дзюбой
-
Украинский теннисист потроллил Дзюба из-за интимного видео
-
Адвокат Мамаева рассказал о наказании для лиц, слившим в интернет интимное видео Дзюбы
-
Защитник "Вулверхэмптона" может попасть в сборную России
-
"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бєйла: названа сумма
-
"Барселона" нашла замену травмированному Фати
-
Агент Артёмов назвал игрока ЦСКА, которым интересуются в Европе
-
"Урал" потроллил "Спартак" из-за симуляции Мозеса
-
Экс-агент Гризманна: "Месси заправляет всем в "Барселоне". Он одновременно император и монарх"
-
Болельщики "Зенита" признали Дзюбу лучшим игроком матча с "Краснодаром"
-
Экс-тренер Марадоны: "Диего звал меня попробовать кокаин"
-
Агент: "ПСЖ и "Барселона" понимают, за какие деньги можно забрать Головина"
-
Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин рассказал о размере своей пенсии по инвалидности
-
Иван Ургант пошутил об интимном видео Дзюбы
-
Вейналдум - о травме ван Дейка: "Вирджил проходит через ад"
-
1
Боярский: "Футболисты "Зенита" играют лучше, чем Роналду"
-
"Манчестер Юнайтед" изучает вариант с уходом Дина Хендерсона в аренду
-
Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных
-
В "Тамбове" назвали причину появления клубных долгов
-
"Сельта" сменила главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14