Агент: "Пьяца намерен вернуться в "Ювентус" игроком основы"



Агент хорватского полузащитника Марко Пьяцы Марко Налетилич заявил, что его клиент собирается стать игроком основного составе "Ювентуса" после возвращения из аренды в "Шальке".

"Марко добился прогресса в "Юве", так как тренировался с отличными игроками и под руководством классного тренера Аллегри. Его цель вернуться в "Ювентус" и стать полноценным игроком основного состава. Он согласился на аренду, чтобы иметь регулярную игровую практику перед Чемпионатом Мира. Руководство "Юве" пошло нам на встречу, но оговорило аренду без права выкупа", - приводит слова Налетилича Football Italia.

Напомним, что "Шальке" арендовал 22-летнего Пьяцу на полгода.

Не пропустите: "Ювентус" предложил свои условия Джану. | http://soccernews.ru