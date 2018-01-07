Агент: "Пьяца намерен вернуться в "Ювентус" игроком основы"

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Агент: "Пьяца намерен вернуться в "Ювентус" игроком основы"
Агент хорватского полузащитника Марко Пьяцы Марко Налетилич заявил, что его клиент собирается стать игроком основного составе "Ювентуса" после возвращения из аренды в "Шальке".

"Марко добился прогресса в "Юве", так как тренировался с отличными игроками и под руководством классного тренера Аллегри. Его цель вернуться в "Ювентус" и стать полноценным игроком основного состава. Он согласился на аренду, чтобы иметь регулярную игровую практику перед Чемпионатом Мира. Руководство "Юве" пошло нам на встречу, но оговорило аренду без права выкупа", - приводит слова Налетилича Football Italia.

Напомним, что "Шальке" арендовал 22-летнего Пьяцу на полгода.

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