Агент: "Пьяца не покинет "Ювентус" зимой"

Агент хорватского полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцы Марко Нателич опроверг информацию о том, что его клиент может покинуть клуб.

"Я могу подтвердить, что Пьяца останется в "Ювентусе". Зачем ему уходить? Некоторые игроки уходят в аренду, когда восстанавливаются после травм, но Марко совсем другой. Сейчас он занимается в составе молодежной команды, но вскоре вернется в основу. Клуб и главный тренер верят в него, а Пьяца не боится конкуренции за место в стартовом составе", - приводит слова Нателича Calciomercato.

Напомним, что 22-летний Пьяца получил травму крестообразной связки колена в марте и с тех пор на поле не выходил, сыграл всего 4 матча за молодежную команду "Ювентуса".

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