Агент Пьянича и Йовича ведет переговоры с "Реалом"

"Реал" ведет переговоры по хавбеку "Ювентуса" Миралему Пьяничу и нападающему "Айнтрахта" Луке Йовичу.

Как сообщает Marca, Фали Рамадани, представляющий интересы обоих футболистов, был замечен на базе "Реала", где общался со спортивным директором "сливочных" Хосе Анхелем.

О результатах переговоров ничего неизвестно. Напомним, что Йович является одной из главных трансферных целей "Барселоны".

В этом сезоне Пьянич провел 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

На счету Йовича 22 забитых мяча и 7 результативных передач в 36 играх.

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