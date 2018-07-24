Агент Пьянича пытается организовать встречу с президентом "Барселоны"

Теги барселонажозеп мария бартомеумиралем пьяничювентус

Агент Пьянича пытается организовать встречу с президентом "Барселоны"Агент полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича Фали Рамадани пытается организовать встречу с президентом каталонской "Барселоны" Жозепом Марией Бартомеу.

Так. по сведениям sport.es, обстоятельства указывают на то что 28-летний хавбек "старой синьоры" заинтересован в том, чтобы сменить команду этим летом. И одним из вариантов своего трудоустройства он рассматривает переход в стан "сине-гранатовых".

Напомним, "Барселона" согласовала трансфер Малкома. | soccernews.ru

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