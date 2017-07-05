Агент пытается помешать продлению контракта Доннаруммы с "Миланом"

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Агент пытается помешать продлению контракта Доннаруммы с "Миланом"

Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола считает, что его клиент не должен продлевать контракт с клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Райола недоволен условиями нового соглашения, так как считает, что сумма отступных должна быть значительно ниже.

Ранее сообщалось, что "Милан" предложил Доннарумме пятилетний контракт с зарплатой в шесть миллионов евро в год, с суммой отступных в размере 100 миллионов евро. Впрочем, отступные могут снизиться до 50 миллионов, если "Милан" не попадет в Лигу чемпионов через год.

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