Агент пытается трудоустроить хавбека "Уфы" в бельгийском клубе

Александр Маньяков, агент полузащитника "Уфы" Даниила Фомина, подтвердил, что его клиент действительно может оказаться в бельгийском клубе.

"Генк" ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждём ответа", - сказал агент.

Рыночная стоимость 22-летнего Фомина оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Уфу" 20 матчей и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что воспитанником "Краснодара" интересуются ЦСКА, "Динамо" и чешские клубы.

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