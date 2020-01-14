Агент пытается трудоустроить хавбека "Уфы" в бельгийском клубе

Теги даниил фоминуфагенктрансферы

Агент пытается трудоустроить хавбека "Уфы" в бельгийском клубе

Александр Маньяков, агент полузащитника "Уфы" Даниила Фомина, подтвердил, что его клиент действительно может оказаться в бельгийском клубе.

"Генк" ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждём ответа", - сказал агент.

Рыночная стоимость 22-летнего Фомина оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Уфу" 20 матчей и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что воспитанником "Краснодара" интересуются ЦСКА, "Динамо" и чешские клубы.

Не пропустите: Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кике Сетьен возглавил "Барселону"

Кике Сетьен возглавил "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов