Агент пытается трудоустроить игрока "Зенита" в "Интер"

Теги зенит санкт-петербургинтер миланлеандро паредес

Агент пытается трудоустроить игрока "Зенита" в "Интер"
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, агент футболиста вышел на руководство миланского клуба и предложил услуги своего клиента. Впрочем, на данный момент этот трансфер кажется маловероятным. "Интер" не готов платить крупную сумму за хавбека, а готов лишь арендовать его с правом выкупа. "Зенит" вряд ли согласится на такой вариант.

Ранее сообщалось, что 24-летний Паредес также входит в сферу интересов "Наполи" и "Милана".

Не пропустите: Форвард "Интера" перешел в клуб из Китая. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов