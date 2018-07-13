Агент пытается трудоустроить игрока "Зенита" в "Интер"



Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, агент футболиста вышел на руководство миланского клуба и предложил услуги своего клиента. Впрочем, на данный момент этот трансфер кажется маловероятным. "Интер" не готов платить крупную сумму за хавбека, а готов лишь арендовать его с правом выкупа. "Зенит" вряд ли согласится на такой вариант.

Ранее сообщалось, что 24-летний Паредес также входит в сферу интересов "Наполи" и "Милана".

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