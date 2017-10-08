Агент пытается трудоустроить Санья в "Милан" или "Интер"

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Агент пытается трудоустроить Санья в "Милан" или "Интер"

Известный французский защитник Бакари Санья может перейти в "Милан" или "Интер", сообщает FcInterNews.it.

По сведениям издания, агент футболист предложил услуги своего клиента обоим миланским клубам.

Напомним, что в данный момент 34-летний Санья является свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно.

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