Агент Рабьо контактирует с двумя клубами АПЛ

Теги эвертонманчестер юнайтедпсжадриан рабьо

Агент Рабьо контактирует с двумя клубами АПЛ

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо, скорее всего, переберется в АПЛ.

Как сообщает Telefoot, агент футболиста находится в тесном контакте с представителями "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".

Напомним, что через месяц у Рабьо истекает контракт с ПСЖ. Игрок не появлялся на поле с декабря 2018 года.

В минувшем сезоне Рабьо провел 20 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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