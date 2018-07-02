Агент Рабьо контактирует с тремя европейскими топ-клубами

Агент полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо контактирует сразу с тремя европейскими топ-клубами, информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, представитель 23-летнего хавбека парижан обсуждал возможный переход своего клиента в стан "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и туринского "Ювентуса".

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ сделал предложение по хавбеку "Барселоны". | soccernews.ru