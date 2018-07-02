Агент Рабьо контактирует с тремя европейскими топ-клубами

Теги псжадриан рабьоювентусманчестер юнайтедманчестер сити

Агент Рабьо контактирует с тремя европейскими топ-клубамиАгент полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо контактирует сразу с тремя европейскими топ-клубами, информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, представитель 23-летнего хавбека парижан обсуждал возможный переход своего клиента в стан "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и туринского "Ювентуса".

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ сделал предложение по хавбеку "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов